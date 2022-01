Euphoria 2, Zendaya ai fan:'Guardate la stagione solo se vi sentite a vostro agio'

In occasione del ritorno della serie tv Euphoria con la seconda stagione, disponibile su HBO negli USA e in Italia su Sky Atlantic, Zendaya si è rivolta direttamente ai fan per condividere un messaggio, prima che il pubblico si metta sul divano a godersi i nuovi episodi dello show creato e scritto da Sam Levinson.

Sulla sua pagina Instagram, Zendaya ha scritto:"So di averlo già detto ma voglio ribadire a tutti che Euphoria è per un pubblico maturo. Questa stagione, forse anche più della precedente, è profondamente toccante, e affronta argomenti che possono essere stimolanti e difficili da guardare. Per favore, guardatela solo se vi sentite a vostro agio. Abbiate cura di voi stessi e sappiate che in ogni caso continuo a volervi bene e posso ancora sentire il vostro sostegno. Con tutto il mio affetto, Daya". Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Euphoria 2.



Euphoria racconta le vicende di un gruppo di liceali alla ricerca di se stessi, tra amicizie, amori e traumi. Nel 2020 Zendaya ha vinto il suo primo Emmy per Euphoria; la star di Spider-Man: No Way Home interpreta la studentessa Rue, che combatte contro la tossicodipendenza e la depressione.



Nel cast della serie anche Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi e Barbie Ferreira.

La serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed elogi da critica e pubblico, con Zendaya acclamata per la sua performance nel ruolo di Rue Bennett.

Scopri il nuovo poster ufficiale di Euphoria, la serie con protagonista Zendaya.