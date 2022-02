Euphoria 2, Zendaya sullo stato mentale di Rue nell'ultimo episodio: 'Fuori controllo'

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Zendaya ha discusso dell'intenso ultimo episodio della seconda stagione di Euphoria, il quinto di questa annata, focalizzato interamente sul suo personaggio, quello della protagonista Rue. L'attrice ha definito il suo stato d'animo e le difficoltà nel rappresentarne il dolore.

Se avete visto gli episodi di questa seconda stagione di Euphoria, sapete già che Rue è ricaduta nelle sue dipendenze, forse in maniera ancor più grave della prima volta e che ormai il personaggio è decisamente fuori controllo e non in grado di gestire il suo marcato senso di colpa e di perdita del padre. Nel corso dell'intervista, Zendaya ha provato a spiegare in che stato mentale si trova Rue nell'ultimo episodio intitolato Stand Still Like the Hummingbird:

"E' stato sia molto intenso che spaventoso da affrontare, e ovviamente anche incredibilmente emozionante e impegnativo, mentalmente e fisicamente. Inoltre, ci tengo a Rue e odio quando prova dolore. Penso che in questo intero episodio ci sia tanto dolore e sta salendo in superficie ed è anche intrecciato con la sua ricaduta, che è fisicamente molto dolorosa. E' nel mezzo di una malattia degenerativa e sta prendendo il controllo della sua vita. In molti modi si sente fuori controllo. Non ha l'abilità di controllare le sue emozioni o il suo corpo. E come ho detto sta affrontando tanto dolore e penso vogliamo vederlo in maniera viscerale e sentire quel dolore e quanto questo influisce sulle altre persone che devono amare la gente che attraversa queste esperienze".

Come riportato nei giorni scorsi, HBO ha rinnovato Euphoria per una terza stagione, mentre ancora gli episodi della seconda sono attualmente in programmazione presso il canale statunitense (in Italia la serie arriva in contemporanea su Sky e la piattaforma digitale Now). Recentemente, hanno tenuto banco le dichiarazioni di Sydney Sweeney sulle scene di nudo in Euphoria.