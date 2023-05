Euphoria, arriva la triste notizia: la terza stagione non debutterà prima del 2025

La data per l'inizio delle riprese di Euphoria 3 suggeriva che la serie ideata e scritta da Sam Levinson sarebbe arrivata con più ritardo del previsto, ma in pochi avrebbero immaginato che il ritardo sarebbe stato così grande: stando a una dichiarazione di Francesca Orsi (a capo di HBO), la terza stagione debutterà non prima del 2025.

Era il febbraio 2022 quando andò in onda la seconda tranche di episodi. "Euphoria è uno di quei show che abbiamo iniziato a scrivere in concomitanza con la post-produzione di The Idol" ha commentato Orsi, "ma, a questo punto, non abbiamo più svariate sceneggiature. Non possiamo ancora iniziare le riprese, quindi la consegna dello show – nel 2025, idealmente – sarà determinata da quando potremo riprendere il lavoro con Sam, al momento impegnato con la post-produzione di The Idol". Di certo lo sciopero WGA deve aver contribuito alla dinamica.Eppure, un "assaggio" della celebre serie sarà presente anche in quest'ultimo progetto, considerando il cameo dell'attrice di Euphoria in The Idol.

Le prime due stagioni, per un totale di diciotto episodi, hanno ottenuto svariati riconoscimenti – basti pensare ai 577.000 spettatori per l'episodio pilota (aumentati a un milione dopo la replica della stessa serata) e ai Premy Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica (Zendaya), miglior trucchi per una serie single-camera (non prostetico) e musiche e testi originali (Labirinth).

Nel cast ricordiamo appunto Zendaya (Rue Bennet), Maude Apatow (Lexi Howard) e Angus Cloud (Fezco O'Neill), mentre Barbie Ferreira, interprete di Kat Hernandez, non tornerà per la terza stagione.