Euphoria 3: Billie Eilish risponde finalmente al rumor sul suo casting!

Euphoria, serie HBO acclamatissima e amata in tutto il mondo, procede sulla strada verso una terza stagione. Tra speculazioni riguardo a possibili morti di personaggi storici dello show, attori che abbandonano il progetto e scompigli con registi, si sono diffusi tempo fa anche numerosi rumors sulla presenza di Billie Eilish nello show.

La pop star è nata a Los Angeles, e qui ha anche tentato da giovanissima il mondo della recitazione. La sua carriera, come ben saprete, è però fiorita altrove. Ma l'interesse di base verso tale mondo esisterebbe nella cantante: dunque, Billie Eilish debutterà o no in Euphoria?

Sono circolate voci, da una fonte di una pagina Twitter, sulla scelta della Eilish come nuova fiamma di Nate Jacobs nella terza stagione di Euphoria. Da allora (il tweet risale all'inizio di quest'anno), chiaramente le speculazioni sono aumentate vertiginosamente. Solo ora, però, la pop star si è espressa al riguardo.

Durante un'intervista per Vanity Fair, Billie Eilish ha finalmente chiarito i rumors: "[Il più grande rumor su di me è che] Sono nella terza stagione di Euphoria. Non è vero. Mi piacerebbe. Ephoria è una serie fottutamente pazzesca", ha affermato.

Messe a tacere tali voci, ci rimangono poche informazioni sul terzo capitolo della serie HBO. Innanzitutto, è arrivata la notizia dell'inizio riprese Euphoria 3 (previste nel 2023). Zendaya tornerà nella terza stagione, insieme a gran parte del cast. Perché 'gran parte'? Ve lo spieghiamo subito.

Barbie Ferreira lascia Euphoria. L'attrice che interpreta Kat, uno dei protagonisti della serie saluta con grande dispiacere il personaggio, tant'è che lascia tale ruolo 'con le lacrime agli occhi' a detta sua. Nonostante l'attrice non abbia spiegato le ragioni dietro tale scelta, tempo fa si era parlato di tensioni tra Barbie e il regista Sam Levinson. Che sia questo il motivo? Per ora è ancora incerto.

