Euphoria 3, cosa diamine sta succedendo con la serie tv? C'è il pericolo cancellazione

Cosa sta succedendo con Euphoria 3? Dopo il rinvio di Euphoria 3 a data da destinarsi e il terrore dei fan per una eventuale cancellazione, continuano ad emergere nuovi aggiornamenti sulla serie tv di Sam Levinson con protagonisti Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi.

Il portale World of Reel, che per primo ha riportato la notizia del possibile rinvio prima dell'ufficialità data da Variety, ha rivelato di aver parlato con una nuova fonte interna alla produzione, secondo la quale molti sarebbero sorpresi se HBO facesse davvero Euphoria 3 alla fine: un punto di vista che dà sostanzialmente per spacciata la serie tv, con diversi addetti ai lavori a conoscenza della situazione che ritengono definitivamente finita Euphoria, almeno allo stato delle cose: “Si tratta di impegno molto importante, che andrebbe ad occupare diverso tempo per tutte le star coinvolte, e al momento non vedo proprio come sia possibile riuscire a riavere a bordo tutti questi grossi nomi e tutti allo stesso tempo. Dopo quest’ultimo rinvio, temo che non ci sia più nulla da fare”.

Il rapporto di Variety, del resto, ha fatto luce sul caos produttivo scoppiato dietro le quinte di Euphoria: il creatore della serie Sam Levinson aveva originariamente presentato alla HBO, nell'inverno del 2023, una terza stagione basata su un salto temporale di cinque anni, con nuovi archi narrativi 'molto entusiasmanti' per Cassie di Sydney Sweeney e Nate di Jacob Elordi. Tuttavia, la sceneggiatura non era piaciuta né ad HBO né tanto meno a Zendaya, e di conseguenza Levinson è dovuto tornare a riscrivere l'intera storia da zero. Purtroppo però questa seconda versione della trama di Euphoria 3 è stata ancor meno convincente, dato che avrebbe visto Rue di Zendaya intraprendere una carriera da detective privato: una svolta che HBO ha rigettato totalmente.

La terza versione della sceneggiatura è quella a cui si starebbe attualmente lavorando, ma pare che HBO abbia vagliato la possibilità di rimpiazzare Sam Levinson. Si è anche parlato dell'eventualità di trasformare la stagione in un film finale, per accorciare i tempi produttivi, ma comunque resterà il grande problema di riunire i protagonisti Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Hunter Schafer, che nel frattempo sono diventate delle superstar richiestissime dal mondo del cinema.

