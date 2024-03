Euphoria 3, un dettaglio della nuova stagione fa felice Sydney Sweeney

Euphoria ha saputo conquistare un posto tra le serie di punta di HBO: lo show firmato da Sam Levinson ha lanciato star di Hollywood dal calibro di Jacob Elord, Hunter Schafer e Sydney Sweeney portando sul piccolo schermo scene tanto scabrose quanto emotive.

Il finale della seconda stagione ha lasciato la serie TV aperta a molteplici possibilità e malgrado parecchie turbolenze, Euphoria 3 si farà ma con importanti ritardi. Allontanate le voci che ritenevano lo show con Zendaya ormai cancellato ci catapultiamo sulle novità che apporterà la terza stagione alle vicende dei liceali di East Highland che, infatti, non saranno più liceali.

I nuovi episodi, infatti, presenteranno uno skip temporale di almeno cinque anni e Sydney Sweeney ha rivelato di essere molto felice di questa scelta da parte di Levinson: "Mi piace perché c'è molto spazio di crescita sia per me come persona che per Cassie come personaggio - ha detto Sweeney - ma la trama sarà comunque molto selvaggia".

Cassie, il personaggio interpretato dalla star di Immaculate, infatti non ha vissuto nel migliore dei modi la seconda stagione che si è conclusa con la rottura con il fidanzato tossico Nate e un'aggressione violenta da parte della sua ex migliore amica Maddy. Sarà la terza stagione a offrire a Cassie la sua occasione di riscatto? Dovremo aspettare un bel po' per scoprirlo: si vocifera che le riprese di Euphoria 3 non inizieranno prima del 2025!

