Euphoria 3 si farà? Cosa sappiamo sull'ottima serie HBO con Zendaya

Dopo l'enorme successo di critica e pubblico di Euphoria e dopo tanto aver atteso una seconda stagione subito confermata, finalmente ci siamo. Solo una settimana ci divide dal primo episodio. E nonostante si debba aspettare ancora un po' prima del finale di stagione, le parole degli autori fanno ben sperare per una terza stagione.

Basata sull’omonima serie israeliana di Ron Leshem durata però una sola stagione, lo show con protagonista Zendaya – oggetto di rivelazioni su MJ in Spider Man No Way Home – ha raddoppiato i suoi otto episodi grazie alla benedizione del suo creatore e sceneggiatore Sam Levinson. Ritroveremo Rue e i suoi amici alle prese con i problemi più o meno gravi della loro adolescenza presso un liceo americano: amori, amicizie, insicurezze, depressioni, sesso e dipendenze. Ecco il trailer di Euphoria 2, per prepararvi al meglio.

Oltre a generare un grande consenso di pubblico e critica, la serie ha offerto a Zendaya quello che viene tutt’ora annoverato come uno dei suoi ruoli migliori. Per questa come per altre ragioni, sono in molti a sperare che questa seconda stagione in arrivo non sia anche quella finale della serie. Effettivamente, la serie di Levinson ha una data di scadenza già prefissata, ma il fatto che non sia ancora stata annunciata nonostante la stagione in arrivo, potrebbe farci ben sperare. A spiegare i piani degli autori il presidente di HBO Casey Bloys.

Queste le parole pronunciate a TVLine: “I protagonisti frequentano la scuola superiore, perciò Euphoria può durare solo un certo numero di stagioni. C’è un limite temporale. Seguiremo le indicazioni di Sam Levinson, il creatore della serie, riguardo a queste tempistiche. Non c’è un piano prestabilito, ma non credo che si voglia vedere dei trentenni nei panni di studenti del liceo”. Al momento, ha concluso Bloys, non è ancora stata stabilita una conclusione per la serie, spiegando che quella decisione verrà presa di comune accordo assieme a Sam Levinson.

Sulla base di queste dichiarazioni, sono molti i fattori da considerare. Come detto, la serie israeliana di Leshem da cui Levinson ha tratto la sua versione americana, non si è spinta oltre la prima stagione. Quindi, nell’idea del format originale, non si tratta ovviamente di un long form da infinite stagioni: ha in mente un punto molto di arrivo molto preciso. Ora, considerando quanto detto da Bloys sulla fase liceale, bisogna considerare che la high school negli Stati Uniti dura quattro anni e quando conosciamo i nostri protagonisti sono già al terzo.

Ipotizzando una stagione per ogni anno di scuola, teoricamente dovrebbe concludersi con la seconda, poiché l’arco narrativo difficilmente potrebbe procedere oltre il diploma. Tuttavia, il fatto che Levinson e HBO non abbiano ancora concordato una fine per Euphoria ci lascia sperare che la seconda stagione non sia l’ultima. Ma la terza invece, considerando anche la fama sia nel campo della cinematografia che della moda raggiunta nel frattempo dai vari interpreti, con numerosi altri progetti in via di sviluppo, potrebbe effettivamente essere quella conclusiva. Nel frattempo, ecco quando e dove esce Euphoria 2.