Euphoria 3, Hunter Schafer spera che Jules possa finalmente 'essere una teenager normale'

Dopo l'annuncio del rinvio di Euphoria 3, l'attrice Hunter Shafer ha parlato delle speranze che nutre a proposito del futuro sviluppo del personaggio di Jules Vaughn.

Le recenti decisioni di HBO a proposito di Euphoria sono legate principalmente alla sceneggiatura, che non avrebbe soddisfatto appieno i vertici dell'emittente televisiva. A quanto pare, lo scenario inizialmente proposto dal creatore Sam Levinson avrebbe implicato un salto temporale di cinque anni: quest'ultimo, oltre ad adattare l'età anagrafica degli attori a quella dei personaggi, avrebbe portato ad una modifica radicale delle dinamiche narrative, con i protagonisti ormai approdati all'università.

In un'intervista a Variety, Hunter Schafer ha riconosciuto la logica di un salto temporale, specialmente in relazione al suo stesso personaggio, che avrebbe potuto trarre giovamento da una simile svolta all'interno della narrazione: "Le ultime due stagioni sono state piuttosto dure per Jules, quindi spero che nel frattempo sia riuscita a rilassarsi e ad essere una teenager normale", ha detto l'attrice. Ad ogni modo, la stessa HBO ha diffuso un comunicato in merito alla notizia del rinvio di Euphoria, confermando la presenza di Sam Levinson: "HBO e Sam Levinson restano impegnati a realizzare una terza stagione eccezionale. Nel frattempo, stiamo consentendo al nostro cast, che è molto richiesto, di perseguire altre opportunità".

In particolare, Hunter Schafer si sta dedicando alla promozione dell'horror psicologico Cuckoo, presentato al Festival di Berlino a Febbraio 2024. L'attrice sarà impegnata anche nel nuovo lavoro di Yorgos Lanthimos, "Kinds of Kindness". Nel cast vedremo, oltre a lei, anche Emma Stone, Jesse Plemons e Willem Dafoe.

Su Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 19 Dv) è uno dei più venduti di oggi.