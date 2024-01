Che fine ha fatto Euphoria 3? Novità dal boss di HBO

Sono passati quasi due anni dal finale della seconda stagione di Euphoria e i fan stanno cominciando a spazientirsi per quanto riguarda le notizie sul futuro dello show. Dopo la conferma della terza stagione da parte di HBO, non si sono avute più notizie né sul casting né sull'inizio delle riprese, ma ora il boss del network ha aggiornato un po'.

Parlando con Variety, il presidente/CEO di HBO e Max Casey Bloys ha fornito alcuni aggiornamenti su diverse serie (compreso il futuro di Succession), tra cui Euphoria, e pur non confermando se la terza stagione sarà l'ultima della serie, ha rivelato che il creatore e produttore esecutivo Sam Levinson sta attualmente scrivendo la prossima stagione.

"Ovviamente i membri cast sono ormai diventati delle vere star, cosa che è molto apprezzata, e Zendaya è ovviamente una grande star del cinema", ha dichiarato Bloys. "Quindi, bisogna fare i conti con le conseguenze pratiche di questo. Ma dipende anche dalle storie che Sam vuole raccontare. In questo momento sta scrivendo la terza stagione e lasceremo che sia lui a decidere cosa vuole fare".

Euphoria è stata ufficialmente rinnovata dalla HBO nel febbraio del 2022, con la prossima stagione che dovrebbe debuttare nel 2025, e si pensa che presenterà un importante salto temporale rispetto alla fine della seconda stagione.

"Farò tutto il possibile perché la terza stagione dello show abbia successo", ha dichiarato l'anno scorso la costumista Heidi Bivens. "Sono davvero entusiasta di leggere i copioni. Si parla di un salto di circa cinque anni nel futuro e del fatto che non sono più al liceo. Dorothy non è più nel Kansas. Insomma, potrebbe essere un viaggio. Chi può dirlo? Ma sapendo come opera la mente di Sam, sarà emozionante e sarà una sfida per tutti, perché non vorrà ripetersi. Sarà qualcosa di nuovo da scoprire per il pubblico".

Nel frattempo, l'ultima serie di Sam Levinson non è andata come sperato e HBO ha cancellato The Idol dopo appena una stagione e un sacco di polemiche.