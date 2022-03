Euphoria 3, quando esce la prossima stagione con Zendaya?

Negli Stati Uniti, dove sono attivi i servizi di HBO, si è già conclusa da qualche giorno la seconda stagione di Euphoria, che ha aggravato ulteriormente il dramma di Rue e dei suoi coetanei, gettando le basi per una terza (e forse ultima) stagione. Ma gli episodi tarderanno molto, visti gli altri progetti di Zendaya.

È andato in onda il 27 febbraio scorso, almeno per l’emittente d’oltreoceano, un finale di stagione che si appresta drammatico quanto catartico, a giudicare dagli ultimi episodi scritti da Sam Levinson. Per quanto riguarda l’Italia invece, dovremo attendere ancora tre giorni prima di poterlo vedere sui nostri schermi questo 7 marzo. Tranquilli, non faremo spoiler, salvo chiederci come potrebbe finire fra Rue e Jules nel finale di Euphoria 2. Certo, un nutrito cast torna a popolare questo secondo blocco di episodi, ma le due ragazze e la loro storia costituiscono il centro nevralgico dello show e quanto capiterà a loro indirizzerà massicciamente la trama di una terza stagione ormai confermata.

Di più ancora: ciò che capita alle stesse attrici al di fuori dello schermo, determina il calendario riprese che verrà messo in atto per i prossimi episodi – probabilmente otto come per le scorse stagioni – prolungando di molto l’attesa fra una stagione e l’altra. Il principale ostacolo è proprio Zendaya e gli altri, colossali progetti che sta seguendo in contemporanea: in particolare è la seconda parte di Dune di Denis Villeneuve a costituire il grosso impedimento. È stato infatti annunciato dalla produzione HBO che le riprese della terza stagione potranno iniziare solo dopo che Zendaya avrà concluso quelle di Dune.

Considerando le parole di Villeneuve sui suoi piani, potrebbe non essere così a breve: “Le riprese dovrebbero cominciare verso la fine dell’estate. Posso dire che è stato quasi tutto progettato, tutti sanno che cosa fare e sappiamo già che aspetto avrà il film. Sarà più impegnativo, ma sappiamo in quale sentieri stiamo per addentrarci. E anche la sceneggiatura è pronta, perciò ho fiducia. Francamente, l’unico mio grosso punto di domanda al momento riguarda la pandemia“. Ammesso che il calendario di Villeneuve venga rispettato e senza i tempi lunghi del primo capitolo dovuti alla pandemia, potremmo aspettarci lo stop per la fine del 2022 o l’inizio del 2023. Da lì, scatteranno direttamente quelle di Euphoria, che a questo punto sembra destinata al 2024.

Nonostante il buon andamento della pandemia, che aveva fatto passare più di due anni fra la prima e la seconda stagione, questo nuovo imprevisto potrebbe provocare lo stesso anche con la terza. Che però, a differenza del passato, potrebbe essere davvero l’ultima, a giudicare dalle parole del Presidente HBO Casey Bloys sulla fine naturale di Euphoria: “Può durare solo un certo numero di stagioni. C’è un limite temporale. Seguiremo le indicazioni di Sam Levinson, il creatore della serie, riguardo a queste tempistiche. Non c’è un piano prestabilito, ma non credo che si voglia vedere dei trentenni nei panni di studenti del liceo”.