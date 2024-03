Euphoria 3, quando inizieranno le riprese? Sydney Sweeney ci dà un'indizio

Euphoria è una di quelle serie televisive a cui è bastato davvero poco per far si che il pubblico vi si affezionasse. Il suo successo infatti non lo si deve solo alla presenza di attrici come Zendaya (seppur quest'ultima sia comunque di forte richiamo per i giovani spettatori), ma anche alla scrittura e ad alcune scelte fatte.

Ecco quindi che, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Dune 2 (in cui Zendaya offre una performance di tutto rispetto), vorremmo ora concentrarci su quello che sarà il futuro della serie Euphoria.

Le riprese della terza stagione sono infatti decisamente in ritardo rispetto a quella che era inizialmente la tabella di marcia, e tutt'ora dopo più di un anno di stop ai lavori sono in molti tra gli appassionati a chiedersi quando e se vedranno mai alla luce dei nuovi episodi.

Di recente sull'argomento è intervenuta proprio una delle attrici protagoniste, Sydney Sweeney, la quale durante il podcast Happy Sad Confused ha rivelato che le riprese inizieranno presto, anche se al momento non è in grado di fornire ulteriori dettagli in merito la nota attrice è apparsa decisamente fiduciosa su questa possibilità.

Anche voi siete tra coloro che attendono con trepidazione il ritorno di questa serie su HBO?

