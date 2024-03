Che fine ha fatto Euphoria 3 e quando uscirà? Parla Colman Domingo

Euphoria è una di quelle serie televisive che ha fatto tanto parlare di sé sin dal suo debutto sul piccolo schermo. Questo non solo per merito del suo cast, con protagonista Zendaya, che già da sé è motivo di richiamo. Ma anche e soprattutto per le forti tematiche che si è prefissata di affrontare sin dal suo esordio.

Ecco però che, mentre forse Zendaya si è lasciata con Tom Holland, in molti si chiedono anche quando vedrà la luce quella che sarà la terza stagione di Euphoria.

Lo show infatti è rimasto fermo con l'ultima messa in onda nel 2022, con una seconda iterazione che ha lasciato tutti gli spettatori con il fiato sospeso per ciò che riserverà il futuro ai personaggi protagonisti.

Durante una recente intervista però, proprio uno dei membri del cast ci ha tenuto a dire qualcosa in merito alla insolita situazione di stallo in cui si trova attualmente lo show.

Stiamo parlando di Coleman Domingo, che nella serie interpreta Ali, un uomo che si sta impegnando per riprendersi dalla dipendenza dalle droghe.

"Sam Levinson, il creatore di Euphoria, è una persona che scrive, riscrive e riscrive ancora. Penso che stia cercando di mettere nello show tutto ciò che è più importante affrontare secondo lui. Sam è estremamente recettivo verso i mali che accadono nel mondo ogni giorno. Per la terza stagione ha intenzione di scavare affondo nelle anime dei personaggi, non posso dire di più".

