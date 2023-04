Euphoria 3, la nuova stagione potrebbe essere ambientata... cinque anni nel futuro!

Potrebbe protrarsi per ben cinque anni il salto temporale che divide la seconda dalla terza stagione di Euphoria, la serie tv HBO ideata e scritta da Sam Levinson con protagonista la star di Spider-Man, Zendaya. A rivelare il sorprendente dettaglio è stata una costumista della serie, Heidi Bivens, che ne ha parlato a Vogue.

"Farò tutto il possibile per rendere la terza stagione dello show un successo. Sono davvero entusiasta di leggere le sceneggiature. Si parla di cinque anni nel futuro e non più al liceo. Dorothy non è più in Kansas. Voglio dire, potrebbe esserci un percorso totale. Chi può dirlo? Ma conoscendo il cervello di Sam [Levinson], sarà eccitante e sfiderà tutti noi, perché non vorrà ripetersi. Sarà qualcosa di nuovo da scoprire per il pubblico" ha dichiarato Bivens.



E proprio Zendaya aveva chiesto in passato un salto temporale nella serie per permettere di raccontare le vicende dei protagonisti oltre il liceo. Nel frattempo sono stati svelati i motivi dell'addio di Barbie Ferreira a Euphoria; l'interprete di Kat Hernandez non sarà presente nella terza stagione dello show.

Il salto temporale di cinque anni sarebbe un cambiamento davvero importante per la serie, che sinora si è presentato come un dramma liceale e che ora potrebbe espandere il proprio universo narrativo anche alla post-adolescenza.

In attesa dei nuovi episodi potete recuperare la nostra recensione di Euphoria 2.