Euphoria 3, svelata la trama originale: cosa avrebbe raccontato la stagione scomparsa?

La produzione della terza stagione di Euphoria sta mettendo a dura prova la fiducia e la pazienza dei fan passando per un difficile e prolungato processo di riscrittura. Un report sullo script abbandonato svela di cosa si sarebbe occupato il nuovo capitolo spiegando al contempo i motivi che hanno portato alla modifica della sceneggiatura.

Dopo aver riportato le parole di Sydney Sweeney su Euphoria 3 torniamo ad occuparci dell’apprezzatissima serie tv per parlare dei motivi che hanno portato al rinvio della nuova stagione e per discutere le indiscrezioni a proposito di quella che sarebbe stata la trama presentata nella prima versione della sceneggiatura.

Stando a quanto condiviso da Variety, il piano originale di Sam Levinson ha dovuto fare i conti con la prematura scomparsa di Angus Cloud, il cui personaggio avrebbe avuto un ruolo principale nel terzo capitolo, con l’insoddisfazione di Zendaya rispetto al tipo di coinvolgimento assegnatole e con lo scarso apprezzamento generale dei produttori a proposito di un tono poco in sintonia con quanto visto nello show fino a questo momento.

Le prime bozze avrebbero previsto trame molto avvincenti per i personaggi di Sydney Sweeney e Jacob Elordi e un ruolo sullo sfondo per l’interprete di Dune, chiamata ad operare come detective privato.

La produzione avrebbe anche pensato di concludere Euphoria con un film o con una serie di speciali, andando però contro quanto previsto dal contratto del cast, deciso a portare a compimento la stagione.

In attesa di scoprire i prossimi risvolti e di capire come e quando i nuovi episodi potranno vedere la luce, vi lasciamo al racconto che riguarda la scena di Euphoria che ha traumatizzato Sydney Sweeney.

