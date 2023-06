Euphoria 3, Sydney Sweeney sulla reazione del padre: 'Ha spento la tv ed è uscito'

La terza stagione di Euphoria vedrà tornare sul piccolo schermo targato HBO Sydney Sweeney nel ruolo di Cassie Howard, ruolo che le è valso l’apprezzamento della critica e l’amore dei fan. In un’intervista al Sunday Today, l’attrice ha però raccontato di quanto sia stato difficile per suo padre assistere alle sue performance nella serie.

Abbiamo avuto conferma che la terza stagione di Euphoria non arriverà prima del 2025, con i fan che dovranno attendere per continuare a seguire le vicende portate in scena dal creatore della serie Sam Levinson.



Lo show, acclamato dagli esperti del settore è stato spesso messo sotto il mirino dei censori per le scene di nudo e per il contenuto esplicito che presenta. A tal proposito, una delle attrici più acclamate della serie ha descritto la reazione di suo padre e di suo nonno alla prima visione della sua interpretazione: “Mia madre è venuta a trovarmi sul set diverse volte, quindi conosceva la storia. Mio padre non lo ha fatto. Non l’ho preparato".



Quindi, l’interprete di C’era una Volta a Hollywood ha spiegato che il genitore ha deciso di guardare la serie in compagnia dei nonni, tenendola all’oscuro della cosa. La Sweeney ha poi confessato: “Mio padre e mio nonno hanno spento e se ne sono andati”.



L’attrice ha in ogni modo potuto contare sul supporto della nonna, che ha descritto come una delle sue più grandi fan. Mentre aspettiamo notizie sulla nuova stagione, vi lasciamo al servizio fotografico bomba dell’attrice di Euphoria.