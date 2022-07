Euphoria 3, Zendaya vorrebbe dirigere un episodio della serie HBO

Dopo aver fatto la storia agli Emmy come più giovane attrice premiata proprio per la sua performance in Euphoria, Zendaya è pronta ad aggiungere un'altra voce al suo curriculum: quella di regista.

La serie tv di HBO ideata da Sam Levinson, Euphoria, è stata una delle più acclamate degli ultimi anni da pubblico e critica, e le sue star stanno avendo tutte grande fortuna al cinema e in televisione (sapete ad esempio che Sydney Sweeney sarà in Madame Web, il film Marvel con Dakota Johnson?).

E a guida di un cast fatto di stelle già affermate e in divenire non può che esserci lei, Zendaya Coleman, la talentuosa e poliedrica artista che abbiamo imparato a conoscere già dai suoi primi progetti targati Disney Channel, e che tra un blockbuster e l'altro, uno spot pubblicitario e un film indipendente, sta continuando a dominare le scene.

Ma alla giovane non basta solo saper cantare, ballare e recitare (con grandi risultati), e adesso vuole cimentarsi anche dietro la macchina da presa, e vuole farlo proprio con un episodio di Euphoria.

"È divertente, perché in realtà avrei dovuto dirigere il sesto episodio [della seconda stagione di Euphoria], ma poi ho dovuto recitare anche in quello. Non avevo abbastanza tempo, quindi questa volta non ne ho avuto modo" ha rivelato in una recente intervista "Volevo avere abbastanza tempo da dedicargli, per poterlo fare al meglio. Quindi forse nella prossima stagione".

Aspettiamo, dunque, e attendiamo con trepidazione il debutto di Zendaya alla regia.