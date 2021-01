Euphoria, arriva anche lo speciale su Jules: ecco il trailer

In attesa della seconda stagione di Euphoria, HBO ha realizzato due episodi speciali sulle due protagoniste della serie. Trouble Don’t Last Always, incentrato su Rue (interpretata da Zendaya), è stato pubblicato all'inizio di dicembre, e sarà seguito a breve dall'episodio dedicato a Jules (Hunter Schafer).

Intitolata F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob, la puntata sarà in streaming su HBO Max venerdì 22 gennaio, per poi andare in onda su HBO nella serata di domenica 24. Come nel caso dell'episodio precedente, dunque, la pubblicazione sulla piattaforma streaming avverrà due giorni prima della tradizionale trasmissione televisiva.

Il secondo degli speciali di Euphoria, ideati come trait d'union tra la prima e la seconda stagione, è diretto dal creatore della serie, Sam Levinson, che figura anche come produttore esecutivo. Sarà incentrato su Jules, sulle sue vacanze di Natale e sulle sue riflessioni sull'anno appena trascorso. Entrambi gli episodi, inutile specificarlo, sono stati realizzati nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid. La pandemia ha causato ritardi nella produzione della stagione 2 di Euphoria, tanto che al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita.

All'interno della notizia è disponibile il trailer di F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione dello speciale di Euphoria con Zendaya