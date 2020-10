Euphoria, in arrivo due nuovi episodi speciali della serie con Zendaya

Subito dopo la vittoria di Zendaya agli Emmy come miglior attrice protagonista, HBO aveva confermato la realizzazione di ben due episodi speciali di Euphoria che andranno in onda il prossimo 6 dicembre.

L'annuncio ufficiale è stato fatto proprio dalla giovane attrice che ha condiviso questa strepitosa notizia attraverso la sua pagina Instagram pubblicando una foto in cui si nota il riflesso di Rue in occhio. La didascalia dell'immagine recita "Ci sono davvero mancati. Due episodi speciali di Euphoria sono in arrivo. Il primo andrà in onda su HBO il prossimo 6 dicembre". Inizialmente si credeva che ci sarebbe stato solamente un episodio extra in attesa della seconda stagione di Euphoria ma, a quanto pare i produttori hanno deciso di fare un grosso regalo ai fan della serie.

Questi due episodi sono stati girati in questi mesi seguendo tutte le norme anti-Covid che sono previste per le produzioni televisive. Gli eventi ripartono proprio dove ci aveva lasciati il finale di Euphoria. Il primo dei due episodi sarà proprio uno speciale natalizio intitolato Trouble Don't Last Always che come rivela la sinossi ufficiale dopo essere stata abbandonata da Jules (Hunter Schafer) alla stazione ed essere ricaduta nel tunnel della dipendenza, Rue si troverà alle prese con i festeggiamenti natalizi. Ritroveremo anche Colman Domingo, che abbiamo già incontrato nella prima stagione nel ruolo di Ali, un uomo che cercava di supportare Rue durante i suoi incontri. Visto che per Euphoria 2 ci sarà ancora molto da attendere, siamo ben lieti di poter accogliere questi due episodi speciali.