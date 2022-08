Euphoria, Barbie Ferreira lascia lo show HBO: 'Un addio con le lacrime agli occhi'

Un po' a sorpresa e per ragioni ancora del tutto ignote, Barbie Ferreira ha annunciato il suo addio ad Euphoria, la serie cult HBO con protagonista Zendaya che presto tornerà con una terza stagione dopo il successo delle prime due.

"Dopo quattro anni passati a incarnare il personaggio speciale ed enigmatico di Kat, devo dire addio con le lacrime agli occhi", ha detto l'attrice in una dichiarazione giunta sotto forma di storia su Instagram.

Ha poi continuato: "Spero che molti di voi possano riconoscersi in lei come ho fatto io, e che il suo viaggio per diventare il personaggio che è oggi vi abbia portato un po' di gioia. Ho messo tutto il mio impegno e il mio amore in lei e spero che voi ragazzi possiate sentirlo. Ti amo Katherine Hernandez".

Insomma, Barbara Ferreira non spiega le ragioni di questo addio, pur ammettendo di essere molto triste per il fatto di dover salutare quello che è stato un personaggio enormemente importante per lei.

Intanto Zendaya vorrebbe dirigere un episodio di Euphoria 3, dopo lo straordinario successo ottenuto dallo show nelle sue prime due stagioni. Non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese, l'unica cosa certa appare essere l'estremo ritardo con cui Rue & Co. torneranno in tv. L'uscita di Euphoria 3 sembra essere prevista per inizio 2024. Voi siete impazienti per questa nuova stagione?