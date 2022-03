Euphoria, anche Barbie Ferreira ribadisce: 'Nessun clima tossico sul set della serie'

In seguito ad alcune voci su un possibile clima tossico sul set della seconda stagione di Euphoria, è arrivata puntualmente la smentita di HBO, seguita a ruota dalle dichiarazioni di Barbie Ferreira, attrice che nella serie interpreta il personaggio dell'adolescente Kat Hernandez. Quest'ultima ha negato qualsiasi disagio sul set della stagione.

Nel corso di una chiacchierata con Variety, Barbie Ferreira ha confermato che quelle circolate in questi giorni sono notizie prive di qualsiasi fondamento nella realtà: "La cosa interessante di questa stagione è che ci sono così tanti occhi puntati su di essa che anche il ciclo delle notizie è stato così interessante da vedere. Ho visto così tante notizie diverse e molte di queste sono false, e altre sono piccole cose banali".

L'attrice ha poi proseguito: "Penso che i fan siano davvero appassionati e lo apprezzo perché Euphoria ha realmente avuto un impatto su così tante persone. A volte, le cose prendono una vita propria, e non hanno alcun fondamento nella realtà, ma va bene perché so che è solo per passione e per curiosità e tutte quelle belle cose. E ho firmato per questo. Quindi, lo accetto. Prendo il bene e il male".

In una nota diffusa qualche giorno fa, HBO affermava: "La produzione ha pienamente rispettato tutte le linee guida per la sicurezza e i protocolli sindacali. Non è insolito che le serie drammatiche abbiano scene complesse e i protocolli COVID aggiungono un ulteriore livello. Manterremo una linea aperta di comunicazione con tutti i sindacati, incluso SAG-AFTRA. Non c'è stata nessuna inchiesta formale".

Nell'attesa di nuovi sviluppi e accertamenti sulle condizioni di lavoro sul set di Euphoria 2, che ha recentemente ottenuto il risultato di seconda serie HBO più vista di sempre dopo Game of Thrones, sappiamo già che lo show ritornerà con la stagione 3 di Euphoria.