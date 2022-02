Euphoria, Barbie Ferreira: 'Tutti vivono delle lotte interiori per amare se stessi'

La star di Euphoria Barbie Ferreira ha recentemente parlato di body positivity con Who What Wear. L'attrice e modella ha ammesso che c'è ancora in atto una lotta per quanto riguarda i corpi non conformi alle regole canoniche dettate dai media. "Credo che le taglie grandi non siano 'trendy' come una volta, che è davvero triste per me" ha detto.

Ferreira ha poi parlato dell'amare se stessi, e delle differenze che ci sono in questo senso rispetto al suo personaggio. Secondo lei tutta la questione "è più una conversazione sul fatto che tutti lottiamo per poterci amare, e non penso che nessun giovane l'abbia ancora davvero compreso". Dunque è così anche per le star, che portano avanti queste lotte tutti i giorni. Parlando dei commenti che riceve alle sue foto, Ferreira ha aggiunto: "Non è radicale per me indossare un top corto. [Commenti come quelli sono] solo complimenti al rovescio. Lo faccio da quando avevo 16 anni. Ne ho 25." La giovane star ha detto inoltre di avere ogni risorsa per ottenere ciò che vuole in fatti di vestiti, ed è comunque estremamente difficile per lei, dimostrando che c'è ancora un discorso sulle taglie da portare avanti.

L'attrice è poi passata a parlare del suo personaggio, che segue un percorso molto difficile in questa stagione. Ferreira dice che Kat sta provando a farsi strada e comprendere la sua sessualità. Secondo lei il tono di questa stagione è strettamente legato alla pandemia, e lei ha vissuto le riprese di Euphoria 2 in modo molto particolare. "So che mi sono venute in mente molte cose da un punto di vista emotivo a causa della pandemia, e inserirne alcune in questa stagione è stato terapeutico per me", ha detto. "Spero che anche chi guarda possa sentirsi allo stesso modo e rilasciare la pressione di dover essere sempre perfetti e felici, perché è una cosa che semplicemente non esiste".

Intanto attendiamo i prossimi episodi, mentre Euphoria viene rinnovato. ma ecco cosa ne abbiamo pensato fino ad ora delle prime puntate di Euphoria 2.