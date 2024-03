Euphoria, brutte notizie per i fan: la terza stagione è stata rinviata ancora!

È da ben 2 anni che siamo in attesa della nuova stagione di Euphoria: era il 2022 quando abbiamo avuto modo di incontrare per l'ultima volta Rue e soci, ma la promessa di una terza (e conclusiva?) stagione ha ovviamente tenuto in vita l'amore dei fan per la serie. Le ultime notizie su questo fronte, però, non sono delle migliori.

Paragonata da Sydney Sweeney ai film Marvel, la terza stagione di Euphoria sembra infatti destinata a non vedere la luce ancora per un po': Sam Levinson è ancora al lavoro sugli script dei nuovi episodi e, finché il materiale su cui lavorare non sarà completo, i lavori sulla serie saranno quindi inevitabilmente messi in pausa.

"HBO e Sam Levinson continuano a impegnarsi nell'ottica di regalarvi una terza stagione eccezionale. [...] Fino ad allora, abbiamo dato il permesso alle nostre star di cogliere altre opportunità" si legge nel comunicato diffuso dalla produzione in queste ore.

Nulla, insomma, rallenterà le lanciatissime carriere di attrici come Zendaya, Sydney Sweeney e Hunter Schafer, che potranno quindi liberamente prender parte a nuovi progetti: la speranza di tutti, ovviamente, è però che questo momento di break non finisca per durare troppo. Dal canto suo, comunque, Sydney Sweeney ci ha promesso un'Euphoria 3 spettacolare.

Su Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti di oggi.