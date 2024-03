Euphoria è stata cancellata? Facciamo chiarezza dopo i rumor

I fan di Euphoria sono abituati ad avere pazienza: tra la prima e la seconda stagione dello show sono trascorsi ben 3 anni (con una pandemia nel mezzo, è il caso di ricordare) e da allora ne sono passati altri 2 senza che i nuovi episodi abbiano ancora visto la luce. Nelle ultime ore, però, qualcosa ha fatto scattare l'allarme.

All'annuncio di un rinvio a data da definire della terza stagione di Euphoria, infatti, i rumor hanno cominciato a circolare incontrollati, scatenati soprattutto dal passaggio del comunicato di HBO in cui si parlava della scelta di lasciare gli attori protagonisti liberi di impegnarsi in altri progetti fino a nuovo ordine.

Una simile frenata ha subito fatto pensare al peggio, con le voci di una cancellazione che hanno preso a farsi sempre più aggressive: dalle parti di HBO, però, assicurano che Sam Levinson è ancora al lavoro sulla scrittura dei nuovi episodi e che l'intenzione della produzione è quella di mantenere alta la qualità in vista della prossima stagione.

La libertà concessa a Zendaya, Sydney Sweeney e soci, insomma, non deve preoccupare: HBO non ha intenzione di mollare l'osso, o almeno questo è quanto ci raccontano al momento il comunicato ufficiale. La speranza, ovviamente, è che le cose non precipitino nei prossimi tempi.

