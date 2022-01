Euphoria, il cast vuole Tom Holland come Spider-Man: 'Ne abbiamo bisogno'

Mentre ci sono ancora molti dubbi in merito ad Euphoria 3, il cast della serie HBO si è trovato a fare i conti con una delle domande più gettonate dell'ultimo periodo. Tom Holland prima o poi, farò un cameo in questo show al fianco della sua Zendaya? E soprattutto, in quali vesti?

La relazione tra le due giovani stelle e ormai di dominio pubblico e in molti sperano di vedere appena possibile un piccolo cameo dell'attore inglese creata e scritta da Sam Levinson. Lo stesso Tom Holland vuole apparire in Euphoria ma, sebbene lo chieda da tempo, per il momento nessuno ha deciso di scritturarlo per un piccolo ruolo.

Ora, il cast dello show HBO, in una nuova intervista, ha ipotizzato che potremmo vedere il giovane interprete di Peter Parker nel ruolo a lui più congeniale, ovvero proprio quello di Spider-Man. Dopotutto, all'East Highland High School ce n'è davvero bisogno.



"Come, cosa, Spider-Man?" detto Nika King. "In una sequenza fantasy. Ehi, non si sa mai cosa può accadere con Sam Levinson. Tutto è possibile".

"Non lo so, sento davvero che abbiamo solo bisogno che Spider-Man entri e salvi la situazione", ha aggiunto Sweeney. "Perché l'East Highland High School è un posto davvero incasinato, c'è bisogno di un supereroe. Ne abbiamo bisogno. Eupohoria incontra il MCU".

E scherzosamente poi Zendaya ha aggiunto: "Non so cosa ne penserebbe la Disney, ma si, farò qualche telefonata".

Voi come vedreste il nostro amichevole Spidey di quartiere in Euphoria? Diteci la vostra nei commenti.