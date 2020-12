Euphoria, Colman Domingo sulla nuova stagione della serie HBO: 'È fantastica'

Le riprese della seconda stagione di Euphoria non partiranno prima del 2021, ma gira voce che possiamo aspettarci grandi cose dai nuovi episodi. Chi lo ha detto? Colman Domingo.

Si è vero: presto arriveranno non uno, ma addirittura due episodi speciali di Euphoria, e a giudicare dal trailer, sarà il perfetto regalo di Natale per i fan della serie con protagonista Zendaya.

Ma diciamoci la verità... Probabilmente non faranno che aumentare l'hype per la seconda stagione, che stando alle parole di Colman Domingo: "La seconda stagione è fantastica. Ho pensato fosse davvero fantastica".

"E poi, Sam Levinson è qualcuno di molto attento all'attualità, quindi mi chiedo se saranno ancora gli stessi perché vorrà rispondere al momento e ai tempi in cui stiamo vivendo adesso", ha contnuato l'attore, facendo riferimento anche al COVID, al movimento Black Lives Matter, che lo showrunner della serie potrebbe magari voler includere nella narrazione.

"Credo che ci siano buone probabilità che questi argomenti vengano inseriti negli script, perché so che è molto interessato. Sam è molto astuto e interessato a ciò che succede nel mondo, nel far sì che lo show possa essere uno specchio della società, che possa decostruirla, o direttamente suonarle un martello in testa. Quindi credo che potrebbe benissimo affrontare questi topic".

Per quanto riguarda Ali, il suo personaggio, Domingo rivela "Vedremo qualcosa in più di lui. Credo che inizieremo a rimuovere qualche strato per vedere cosa lo ha reso... Ali. E credo sarò un pochino più integrale allo show".

Non ci resta dunque che attendere il ritorno di Euphoria in tv, e scoprire cosa accadrà alla storia e ai suoi personaggi.