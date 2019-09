Euphoria: la discussa serie con Zendaya debutta questa sera su Sky Atlantic e On Demand

Dopo il successo ottenuto oltreoceano su HBO, Euphoria si prepara a sbarcare finalmente in Italia grazie a Sky Atlantic. La serie, che vede Zendaya nei panni della protagonista Rue, ha attirato l'attenzione della stampa e degli spettatori per il suo stile diretto e provocatorio.

La prima puntata della serie andrà in onda sul canale di Sky Atlantic a partire dalle 23.15, con tutti gli 8 episodi saranno disponibili on demand dallo stesso orario.

Creara e diretta da Sam Levinson, Euphoria è raccontata attraverso gli occhi di Rue, una 17enne tossicodipendente appena tornata a casa dopo un periodo di riabilitazione. Tutto cambia quando incontra per la prima volta Jules Vaughn, una ragazza trasferitosi da poco in città che proprio come lei è alla ricerca del suo posto nel mondo. La serie segue anche le vicende dei loro compagni di scuola tra sesso, identità sessuale, social, amore e amicizia.

Fanno parte del cast anche Hunter Schfer, Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith e Sydney Sweeney (C'era una volta a Hollywood).

In calce alla notizia potete trovare il trailer ufficiale di Euphoria. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Eric Dane sulla scena di nudo frontale e alle parole di Zendaya sull'importanza dello show.