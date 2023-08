Euphoria, il dolore di Zendaya per Angus Cloud: 'Le parole non bastano'

La morte improvvisa di Angus Cloud, l'amatissimo spacciatore Fezco, ha addolorato il cuore di fan e colleghi, in particolare chi come Zendaya aveva condiviso momenti indimenticabili con Angus Cloud. L'attrice si è lasciata andare alle emozioni in un lungo post per ricordare l'attore scomparso a soli 25 anni.

Dopo il tributo di HBO per Angus Cloud, è il turno di Zendaya rivolgere il proprio pensiero nei confronti dell'amico e collega Angus Cloud: "Le parole non bastano per descrivere l'infinita bellezza di Angus - scrive l'attrice su Instagram - Sono così grata di aver avuto la possibilità di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello [...]. Ragazzi, lasciatemelo dire, era il migliore. Vorrei ricordarlo così sorridente. Per tutta la luce sconfinata, l'amore e la gioia che è sempre riuscito a donarci. Ricorderò ogni momento insieme, il mio cuore è con sua madre e la sua famiglia in questo momento".

Le dolcissime parole di Zendaya rispecchiano il rapporto di amicizia che legava le due star di Euphoria sin dai tempi della Oakland School of the Arts. Il legame tra i due viveva anche sul set dove interpretavano rispettivamente il ruolo di Fez e Rue, due personaggi molto legati tra loro da una pura amicizia. La scomparsa di Angus Cloud lascia un vuoto all'interno del cast di Euphoria che avrebbe dovuto iniziare l'anno prossimo le riprese della terza stagione dove, siamo certi, che l'attore verrà ricordato a dovere.