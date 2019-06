Euphoria: Eric Dane parla della complicata scena di nudo frontale

Lo scorso 16 giugno è stato trasmesso il primo episodio di Euphoria, la controversa serie TV di HBO che racconta le vicende di alcuni adolescenti e dei problemi che possono sorgere con le prime esperienze sessuali, di droga, amicizia e identità. L'episodio pilota ha visto l'attore Eric Dane mostrarsi in una completa scena di nudo frontale.

L'ex interprete di Mark Sloan in Grey's Anatomy interpreta il personaggio di Carl Jacobs, un uomo sposato che ha un rapporto sessuale con Jules (interpretata dall'attrice ventenne Hunter Schafer) una ragazza transgender di diciassette anni, commettendo cosi uno stupro in quanto trattasi di un rapporto in cui è presenta una persona che non ha ancora l'età legale per un rapporto sessuale.

In un'intervista concessa a Entertainment Weekly, l'attore ha parlato della scena in cui è comparso completamente nudo frontalmente, dicendo di essersi dovuto far aiutare di un coordinatore dell'intimità, esprimendo inoltre le difficoltà nel dover effettuare riprese di questo tipo:

"Sono scene molto difficili da girare. Avere una voce al tuo fianco con cui puoi esprimere le tue sensazioni è qualcosa che aiuta gli attori. Serve a rendere l'ambiente più sicuro e confortevole durante le riprese di qualcosa che non ti mette a tuo agio.

La serie Euphoria è composta da otto episodi e vede Zendaya interpretare la protagonista Rue Bennett, una ragazza vittima della tossicodipendenza. Dopo le sue dichiarazioni sulla serie, l'attrice ha anche pubblicato un post su instagram dove spiega ai fan che Euphoria "è una serie adulta. Un ritratto crudo sulla dipendenza e dell'ansia nella vita moderna. Ci sono scene difficili da guardare, quindi guardatele soltanto se vi sentite in grado di farlo".

Tra le serie attualmente trasmesse da HBO, ricordiamo che è da poco arrivata in Italia Chernobyl la mini-serie in onda su Sky Atlantic.