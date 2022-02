Euphoria: HBO ha rinnovato la serie con Zendaya per una terza stagione!

Come riportato da Variety, HBO ha rinnovato Euphoria per una terza stagione, mentre ancora gli episodi della seconda sono attualmente in programmazione presso il canale statunitense (in Italia la serie arriva in contemporanea su Sky e la piattaforma digitale Now). Continueranno così le storie dei personaggi interpretati da Zendaya e Hunter Schafer.

Negli episodi della terza stagione, ritroveremo Zendaya nei panni della protagonista Rue, affiancata dalla talentuosa Hunter Schafer. Insieme a loro ci saranno anche Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Maude Apatow, Algee Smith, Storm Reid, Austin Abrams, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Javon Walton, e Dominic Fike.

La serie è prodotta in partnership con A24, e vede tra i vari produttori esecutivi anche lo stesso Levinson. Euphoria è basata sull'omonima serie israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin. In italia gli episodi della seconda stagione di Euphoria sono disponibili su Sky in contemporanea con la messa in onda statunitense, il cui debutto è avvenuto il 9 Gennaio scorso su HBO.



Secondo la nuova narrazione, si riprendono le storie delle vite dei giovani protagonisti che si intrecciano nella città di East Highland, California, dove la diciassettenne Rue continua a lottare alla ricerca della speranza. La protagonista dovrà provare a resistere alle pressioni che nascono dalla perdita, dall'amore, e dalla dipendenza.

In questi giorni hanno tenuto banco le dichiarazioni di Sydney Sweeney sulle scene di nudo in Euphoria. Secondo l'attrice infatti, nel mondo dello spettacolo ci sarebbe ancora un evidente sessismo che penalizza le donne.

La prossima domenica verrà trasmesso il quinto episodio della seconda stagione.