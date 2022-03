Euphoria, HBO risponde alle accuse: 'Il benessere di cast e troupe è una priorità'

HBO difende Euphoria dalle accuse secondo cui il clima sul set della seconda stagione sarebbe stato "tossico", in diretta violazione degli accordi sindacali con lo Screen Actor Guild: "Il benessere del cast e della troupe è sempre la nostra priorità" dichiarano da HBO in una nota che ribadisce il pieno rispetto dei protocolli.

Nella nota, il network afferma: "La produzione ha pienamente rispettato tutte le linee guida per la sicurezza e i protocolli sindacali. Non è insolito che le serie drammatiche abbiano scene complesse e i protocolli COVID aggiungono un ulteriore livello. Manterremo una linea aperta di comunicazione con tutti i sindacati, incluso SAG-AFTRA. Non c'è stata nessuna inchiesta formale".

La dichiarazione di HBO arriva a poche ore dal report pubblicato in esclusiva da The Daily Beast, nel quale delle comparse avrebbero rivelato l'esistenza di "multipli reclami allo Screen Actor Guild relativi al fatto che la produzione non riusciva a fornire i pasti in tempo e si rifiutava di far usare il bagno alle persone". Secondo le fonti della testata, inoltre, "sul set non c'era un'apposita sala d'attesa per le comparse, alle quali invece è stato detto di aspettare fuori" e "c'erano così tante lamentele dirette al sindacato degli attori che un rappresentante si è presentato sul set".

Nel riportare la replica di HBO, Variety afferma però che una fonte vicina alla produzione di Euphoria avrebbe confermato "l'assenza di reclami formali al sindacato SAG-AFTRA".

Le voci relative ai problemi sul set di Euphoria 2 hanno iniziato a circolare sui social media parallelamente al debutto televisivo dello show: lo showrunner Sam Levinson e l'attrice Barbie Ferreira (che ha recentemente parlato della sua interpretazione di Kat in Euphoria 2) avrebbero avuto una furiosa lite sul personaggio di Kat.

Inoltre, ci sarebbero state alcune tensioni anche in seguito alla decisione di Levinson di non elaborare un piano per le riprese, con conseguenti lunghe giornate di lavoro per il cast e la troupe. Nei giorni scorsi, l'attore Jacob Elordi è intervenuto proprio su questo tema, dichiarando: "Per me, lavorare tante ore sul set è la gioia più grande. Si prendono cura di noi, è la mia famiglia. Se lavoro fino a tardi, Sam [Levinson] lavora il doppio di me e Zendaya anche il triplo. Siamo tutti sulla stessa barca".

Nell'attesa di nuovi sviluppi e accertamenti sulle condizioni di lavoro sul set di Euphoria 2, che ha recentemente ottenuto il risultato di seconda serie HBO più vista di sempre dopo Game of Thrones, sappiamo già che lo show ritornerà con la stagione 3 di Euphoria.