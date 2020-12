Euphoria: la HBO rivela quando andrà in onda il secondo episodio speciale

Lo speciale natalizio di Euphoria è andato in onda lo scorso sei dicembre, ricevendo il plauso unanime del pubblico e della critica ma, i fan non vedono l'ora di poter guardare anche il secondo episodio speciale che farà da ponte tra la prima e la seconda stagione.

L'episodio diretto da Sam Levinson, intitolato 'F * ck Anyone Who's Not A Sea Blob', segue Jules durante le vacanze di Natale mentre riflette sull'anno appena trascorso. Questo speciale che come riferito da HBO andrà in onda il prossimo 24 gennaio. Entrambe le puntate sono state girate seguendo le direttive anti-covid, quindi con tamponi periodici e distanziamento sociale. Il primo episodio ci ha mostrato Rue ripiombata nel tunnel della droga che incontra il suo sponsor Ali (Colman Domingo) alla vigilia di Natale mentre tenta di far fronte all'improvviso addio di Jules.

Euphoria è stato creato e scritto da Levinson, che è anche produttore esecutivo insieme a Kevin Turen, Ravi Nandan, Zendaya, Drake, Future the Prince, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokady e Gary Lennon. Will Greenfield è il co-produttore esecutivo. La serie è prodotta in collaborazione con A24 e si basa sull'omonima serie israeliana, creata da Ron Leshem e Daphna Levin, di HOT.

Se ancora non avete avuto modo di vedere il primo episodio, date un'occhiata al trailer dello speciale di Euphoria.