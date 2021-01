Euphoria, Hunter Schafer sullo speciale: 'Non mi sono mai sentita così viva

Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di vedere il trailer del secondo episodio speciale di Euphoria, e ora Hunter Schafer ha rivelato nuovi particolari su questo nuovo capitolo della serie con protagonista Zendaya.

Oltre a interpretare Jules, l'interesse amoroso di Rue, la Schafer ha anche scritto l'episodio con Sam Levinson e ha spiegato com'è stato mettere così tanto di sé nel suo personaggio. L'attrice è infatti dichiaratamente omosessuale e ha portato molto della sua esperienza in questa produzione.

"Questa è stata davvero l'esperienza artistica più catartica che abbia mai avuto", ha detto. "È stato davvero speciale, essere in grado di mettere così tanto di me stessa in un unico prodotto".

La puntata esplorerà le esperienze di Jules come donna trans, la maggior parte delle quali è stata ispirata da una poesia che la Schafer ha scritto dopo aver lasciato il liceo.

"Si trattava di questa strana spirale che stavo avendo nel corso della mia terapia ormonale e per me è stato facile trovare un'analogia con l'imparare a trovare la bellezza dentro di te. Non volevo essere bella come un'altra donna volevo essere bella come qualcosa di ancora più grandioso, come l'oceano".

Se il primo episodio affrontava la fine della relazione dal punto di vista di Rue, ora le cose vengono presentate proprio dal punto di vista di Jules. Se vi va, date uno sguardo alla recensione del primo episodio speciale di Euphoria.