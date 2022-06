Euphoria, Jason Priestley:'Stanno facendo la versione moderna di Beverly Hills 90210'

Al 61° Festival della Televisione di Montecarlo, Jason Priestley ha ripercorso il successo di Beverly Hills 90210, la serie adolescenziale che lo rese celebre in tutto il mondo negli anni '90, spiegando il motivo per cui il reboot del 2019, BH90210, è stato cancellato da Fox dopo soltanto una stagione di produzione.

Sul nostro sito potete recuperare la videorecensione di Euphoria:"Abbiamo provato qualcosa con quello show. Era una premessa rischiosa su cui costruire una serie. È stato un vero show di alto livello mandarlo in onda".



Priestley, che in Beverly Hills 90210 interpretava Brandon Walsh, ha proseguito:"Abbiamo pensato che potesse essere interessante, e forse potevamo divertirci un po'. Tutti noi ci siamo presi molto tempo per creare la storia per il pilot, e non ci sono stati molti altri pensieri oltre a quello, a quale forma avrebbe preso lo show".



Nell'intervista Jason Priestley si è soffermato Euphoria, serie teen del momento:"Ciò che stanno facendo con quella serie ora lo abbiamo fatto, in un certo senso, nel 1992. Stanno facendo la versione moderna di tutto quello trent'anni dopo, ovvero rivolgersi ai giovani, parlare delle tematiche di quest'epoca che stanno affrontando i nostri giovani, in maniera più cool, diretta e sexy rispetto a quanto potessimo fare noi all'epoca su un network".



