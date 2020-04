Euphoria, Kelvin Harrison Jr nel cast della seconda stagione

Secondo quanto riporta in esclusiva Collider, Kelvin Harrison Jr sarebbe in trattative per entrare nel cast della seconda stagione di Euphoria, serie HBO trasmessa in Italia su Sky Atlantic. Harrison, 24 anni, si è fatto notare in alcuni acclamati film indipendenti come Luce di JUlius Onah e Waves di Trey Edward Shults.

Al momento, in ogni caso, non si può andare al di là del casting. La pandemia di Coronavirus ha bloccato - oltre a tutti gli altri settori - la produzione di film e serie tv e in questo momento non è possibile ipotizzare una data per l'inizio delle riprese della seconda stagione di Euphoria.

La programmazione è particolarmente complicata perché occorre incastrare diversi tasselli. La protagonista Zendaya, per esempio, avrebbe dovuto iniziare a girare Euphoria questa primavera, mentre Tom Holland - suo collega sul set di Spider-Man del MCU - sarebbe stato impegnato con Uncharted. Entrambi sarebbero stati così liberi in estate per le riprese di Spider-Man 3. La situazione che si è venuta a creare, invece, farà molto probabilmente nascere un effetto domino con ripercussioni su tutti i titoli in questione.

Secondo Collider, non è chiaro se Zendaya consideri prioritario Spider-Man 3 o Euphoria, ma se il primo è un atteso blockbuster mondiale, la seconda, per quanto profonda e intelligente, secondo il sito è poco più che "una soap opera per adolescenti". Sembra quindi probabile che, se e quando potranno ripartire le produzioni, le riprese di Euphoria inizieranno dalle scene senza Zendaya, mentre l'attrice vestirà i panni di MJ nel Marvel Cinematic Universe.

Lo stesso Kelvin Harrison Jr, in questa situazione di stallo, se dovesse ricevere un'importante offerta potrebbe anche rinunciare a Euphoria. Staremo a vedere.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla nostra recensione di Euphoria, una serie che può contare su una tra le migliori colonne sonore secondo la Guild of Music Supervisor.