Euphoria, è morto Angus Cloud! L'attore di Fez aveva solo 25 anni

Quest'ultimo lunedì di luglio non poteva chiudersi in maniera peggiore per i fan di Euphoria e, ovviamente, per il mondo del cinema e della serialità televisiva in generale: è di pochi minuti fa, infatti, la notizia della morte di Angus Cloud, attore celebre soprattutto per il ruolo di Fez nella serie targata HBO.

Cloud, che avrebbe dovuto prender parte all'attesissima terza stagione di Euphoria in arrivo non prima del 2025, è morto per cause non ancora ufficializzate, ma dal comunicato della famiglia è lecito ipotizzare che possa trattarsi di suicidio da attribuire a problemi di salute mentale intensificatisi in seguito alla morte del padre avvenuta pochi giorni fa.

"È con il cuore a pezzi che oggi diciamo addio a un meraviglioso essere umano. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato una persona speciale per noi in tanti modi diversi. La scorsa settimana ha dovuto seppellire suo padre e ha dovuto affrontare il dolore della perdita. L'unica consolazione per noi è sapere che Angus si è ora riunito con suo padre, che era anche il suo migliore amico" si legge nel comunicato di cui sopra.

La famiglia di Cloud prosegue: "Angus ha parlato sempre apertamente della sua battaglia contro la malattia mentale e speriamo soltanto che la sua morte possa servire a ricordare a tutti gli altri che non sono soli e che non devono combattere questa battaglia da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, per il suo amore e per le sue risate. Ora chiediamo solo che sia rispettata la nostra privacy mentre affrontiamo questa terribile perdita".