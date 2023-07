Euphoria, parla Dominic Fike: 'Ero strafatto per la gran parte del tempo'

Dominic Fike ha raccontato un retroscena che riguarda il suo lavoro sul set di Euphoria ricordando come sia stato quasi licenziato per uso di sostanze durante le riprese. L’attore ha spiegato che nonostante la produzione avesse assunto una persona per tenerlo lucido, le sue condizioni per la gran parte del tempo non erano delle migliori.

Dopo aver scoperto che la terza stagione di Euphoria non arriverà prima del 2025, torniamo a parlare della serie di Sam Levinson in merito alle parole della giovane star che, durante un’intervista non ha usato mezzi termini per raccontare la sua esperienza sul set dello show.

Queste le parole di Fike rispetto alle sue condizioni psico-fisiche durante le riprese: “Ero strafatto durante gran parte dello show. Stavo davvero male. Sono stato ripreso per la cosa e sono stato quasi cacciato dallo show”.

Quindi l’attore ha continuato: “Ero un tossicodipendente e partecipare a uno show che parla fondamentalmente di droga è molto complicato”.

Anche Angus Cloud, altra star della serie, avrebbe avuto problemi simili durante le riprese tanto che il suo ex manager Diomi Cordero ha postato su Twitter la notizia che Cloud avrebbe avuto una ricaduta sul set e che HBO gli avrebbe pagato la disintossicazione.

Euphoria ha già dovuto affrontare diverse critiche per i contenuti esibiti nello show, soprattutto in quanto espressi attraverso un cast di giovani e rivolto a un pubblico adolescenziale.

In attesa di poter vedere la terza stagione della serie, vi lasciamo al racconto della reazione del padre di Sydney Sweeney alla visione di Euphoria.