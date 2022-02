Euphoria, parla Nika King: 'Quando Rue impreca vorrei tirarle una scarpa!'

Durante alcune scene molto intense di Euphoria, la Rue interpretata da Zendaya non è esattamente cordiale con sua madre, Leslie. Durante i suoi crolli emotivi e mentali, la giovane protagonista si lascia andare anche alle parolacce e alle volgarità: un dettaglio che l'attrice Nika King, che interpreta la mamma, non ha particolarmente apprezzato.

Rue è fuori controllo in Euphoria 2: la giovane protagonista è caduta nuovamente nelle sue dipendenze, forse in maniera ancor più grave della prima volta, e non riesce a gestire le sue emozioni e il suo dolore, che sfoga negli scontri verbali con la madre.

Molti spettatori della serie HBO hanno fatto notare, però, che sembra davvero poco autentico che Rue usi un linguaggio così volgare di fronte alla madre in una famiglia afroamericana, aprendo una discussione sui social media.

Anche Nika King, l'attrice che interpreta la madre Leslie, è intervenuta sulla questione: durante un'intervista a Entertainment Weekly, l'attrice ha parlato proprio delle scene più intense con Zendaya, rivelando che se Rue fosse stata sua figlia, non si sarebbe di certo comportata come Leslie: "Quando Rue diventa volgare penso: 'Non esiste che in una famiglia di colore, una figlia abbia costantemente un linguaggio così scurrile'." ha dichiarato la King, scherzando sul fatto che nella vita reale, le avrebbe probabilmente tirato una scarpa.

"Ma Sam Levinson (lo showrunner) e Zendaya mi dicevano: 'Lascia stare la volgarità. Si tratta del fatto che è sotto l'effetto di stupefacenti, è fatta'. E io lasciavo perdere: 'Ok, non le risponderò'. Ma dentro di me, in quanto Nika, avrei voluto risponderle".

L'attrice ha aggiunto che spera che nella terza stagione di Euphoria ci sia la possibilità di esplorare più a fondo la storia di Leslie, un personaggio decisamente interessante da sviluppare. Nonostante il grande successo di Euphoria 2, la terza season potrebbe essere anche l'ultima per la serie HBO, stando a quanto avrebbe dichiarato il dirigente HBO Casey Bloys in una recente intervista.