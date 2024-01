Euphoria, la scena che traumatizzò Sydney Sweeney: 'Faceva così schifo!'

La seconda stagione di Euphoria ha presentato numerose situazioni divertenti e in qualche modo scabrose o difficili da digerire. Sydney Sweeney, star della serie ha raccontato una scena particolarmente difficile da girare, tanto per il contenuto raccontato quanto per il lavoro fatto per poter realizzare una delle sequenze più bizzarre dello show.

Dopo aver parlato delle ultime novità riguardo Euphoria 3, torniamo ad occuparci della serie HBO per riportare le parole dell’attrice di Spokane a proposito della scena più complicata che si è trovata a dover girare durante i lavori per l’opera di Sam Levinson.

In un’intervista con Decider l’interprete di Cassie ha parlato della scena in cui il suo personaggio ha vomitato nella vasca idromassaggio: “Quell’episodio è così caotico per Cassie. Quello che mi piace di Sam Levinson è che ad ogni inquadratura voleva che lei bevesse una bottiglia diversa. Durante la scena dell’idromassaggio, la scena del vomito, mi sono sentita davvero disgustata. Avevano questo tubo invisibile che sembrava il morso di un cavallo e me lo hanno messo in bocca e io dovevo, in qualche modo, tenerlo e far sembrare la cosa più o meno naturale e poi vomitare su tutti, il che era… faceva così schifo”.

Una scena sicuramente difficile da girare tanto per la Sweeney quanto per il resto del cast della serie, di certo non nuova all’idea di scandalizzare o di portare al limite l’esperienza dello spettatore.

In attesa di capire quale potrà essere il futuro dello show, vi lasciamo alle parole di Jacob Elordi a proposito di Euphoria 3.