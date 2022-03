Euphoria è il secondo show più visto su HBO dal 2004: ecco qual è il primo

Euphoria 2 si è concluso con l'ultimo episodio della stagione, andato in onda su HBO. La puntata ha consolidato il successo dello show, il secondo più visto sul network dal 2004, secondo solo a Game of Thrones. Ecco gli incredibili ascolti!

L'episodio conclusivo ha segnato il record della serie, portando davanti allo schermo circa 6,6 milioni di spettatori. Secondo HBO, tutti gli episodi della seconda stagione di Euphoria hanno ora una media di 16,3 milioni di spettatori. Inoltre c'è stato un aumento di attività su Twitter del 51% rispetto alla prima season, con 34 milioni di tweet contati. Ad oggi, il pubblico della premiere di Euphoria 2 ha raggiunto i 19 milioni di spettatori negli Stati Uniti.

Se prendiamo in considerazione la media dell'intera stagione, che si aggira intorno ai 16,3 milioni, noteremo che è superiore a quella delle prime tre stagioni di Game of Thrones, che raggiungevano rispettivamente i 9,3 milioni, 11,6 milioni e 14,4 milioni. Tuttavia Game of Thrones 4 ha registrato una media di 19,1 milioni. Considerando la situazione da un punto di vista puramente numerico e statistico, Euphoria potrebbe potenzialmente battere i numeri di GOT considerando le cifre crescenti registrate dalla premiere della prima stagione sul servizio streaming. Staremo a vedere.

Intanto i fan apprendono che Euphoria avrà una terza stagione, come annunciato lo scorso mese.