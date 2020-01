Euphoria e Sex Education tra le migliori colonne sonore per la Guild of Music Supervisor

La Guild of Music Supervisor ha annunciato le proprie nomination per l'edizione 2020 dei GMS Awards, la cui cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 6 febbraio al Wiltern Theater di Los Angeles. Per quanto riguarda le serie tv, sono stati candidati alcuni degli show più apprezzati dello scorso anno come Euphoria e Sex Education.

Le serie targate HBO e Netflix sono state nominate rispettivamente nelle categoria di miglior supervisione musicale in una serie tv drammatica e in una serie tv commedia. Tra i titoli che stanno dominando la stagione degli award troviamo anche Fosse/Verdon e Marvelous Mrs. Maisel, entrambe nominate anche ai Golden Globe 2020, mentre alcune serie snobbate dalle premiazioni come Game of Thrones, Better Call Saul e Black Mirror sono state invece candidate nella categoria delle miglior canzoni.

Ecco la lista completa delle nomination dei GMS Awards (via Variety):

BEST MUSIC SUPERVISION IN A TELEVISION DRAMA

Madonna Wade-Reed – All American – Season 1

Ashley Neumeister – American Soul: The Untold Story of Soul Train – Season 1

Adam Leber, Jen Malone – Euphoria – Season 1

Steven Gizicki – Fosse/Verdon – Season 1

Amanda Krieg Thomas, Alexis Martin Woodall & Ryan Murphy – Pose – Season 2

BEST MUSIC SUPERVISION IN A TELEVISION MUSICAL OR COMEDY

Bruce Gilbert – GLOW – Season 3

Javier Nuño, Joe Rodríguez – Los Espookys – Season 1

Robin Urdang – The Marvelous Mrs. Maisel – Season 2

Brienne Rose – Russian Doll – Season 1

Matt Biffa – Sex Education – Season 1

BEST MUSIC SUPERVISION IN REALITY TELEVISION

Robin Kaye – American Idol — Season 3

Meryl Ginsberg – America’s Got Talent – Season 14

Jen Schwartz, Catherine Wharton – Girls Cruise – Season 1

Jon Ernst – The Hills: New Beginnings – Season 1

Jill Meyers – Songland – Season 1

BEST MUSIC SUPERVISION IN A TELEVISION MOVIE

Evyen J Klean, Jennifer Reeve – Deadwood: The Movie

Joe Rudge, Chris Swanson – The Dirt

Evyen J Klean, Janet Lopez – My Dinner With Hervé

Howard Paar – Native Son

Tracy McKnight – Tall Girl

BEST SONG WRITTEN AND/OR RECORDED FOR TELEVISION

“All These Things That I’ve Done” - A Million Little Things

“Invisible Ink” - This Is Us

“Jenny of Oldstones” - Game of Thrones

“On a Roll” - Black Mirror

“Something Stupid” - Better Call Saul



In attesa di vedere i nuovi episodi di Sex Education in arrivo il 17 gennaio, vi ricordiamo che Euphoria è stata rinnovata da HBO per una seconda stagione.