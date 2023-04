Euphoria, svelati i motivi dell'abbandono di Barbie Ferreira!

Non capita tutti i giorni di abbandonare Euphoria<7B>, una delle serie più di successo dell'ultimo decennio di televisione. Questo è successo a Barbie Ferreira che ha lasciato il suo ruolo di Kat Hernandez a causa di "divergenze creative" riguardo la direzione che il suo personaggio stava prendendo.

Dopo l'annuncio dell'addio di Barbie Ferreira ad Euphoria qualche mese fa, l'attrice non aveva mai svelato le motivazioni dietro a questa scelta. Originariamente si è pensato che la causa di tutto fosse un set particolarmente difficile da gestire soprattutto dopo le accuse lanciate da molti nei confronti dello showrunner Sam Levinson. A quanto pare l'autore della serie c'entra ben poco. La decisione dell'attrice è legata a "scelte creative" e al fatto che non vedeva una evoluzione valida per il suo personaggio.

"Penso che ci fossero posti in cui sarebbe potuta andare. Semplicemente non penso che sarebbe stato adatto allo spettacolo. Non so se le avrebbero reso giustizia, e penso che entrambe le parti sapessero che non volevo dover interpretare la migliore amica grassa di turno. Non voglio interpretarlo, e penso che nemmeno loro lo volessero" ha spiegato l'attrice, svelando come non volesse rendere Kat uno stereotipo ma qualcosa di più profondo sia a livello narrativo che emotivo.

