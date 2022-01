Euphoria, Sydney Sweeney furiosa: 'Tutti ricordano solo la mia scena di nudo'

Sydney Sweeney, interprete di Cassie in Euphoria, si è scagliata contro i media colpevoli a suo avviso di aver volontariamente taciuto sulla qualità della sua performance nello show per via di una scena di nudo. Secondo l'attrice infatti, nel mondo dello spettacolo ci sarebbe ancora un evidente sessismo che penalizza le donne.

"Sono molto orgoglioso del mio lavoro in Euphoria. Penso davvero di aver fatto qualcosa di eccellente con la mia interpretazione. Ma nessuno ne parla perché mi sono spogliata. Tutti ricordano solo la mia scena di nudo", ha detto Sweeney in una recente intervista a The Indipendent.

Nonostante il successo di Euphoria 2, la critica non ha minimamente rivolto la sua attenzione al personaggio di Cassie, divenuto sempre più parte integrante delle dinamiche della serie. Per tale ragione, l'attrice ha aggiunto: "Faccio The White Lotus e all'improvviso i critici sembrano accorgersi che anche io esisto. Ma dove erano quando ho lavorato in Euphoria o in The Handmaid's Tale? Quando un ragazzo fa una scena di sesso o mostra il suo corpo, vince comunque premi e riceve lodi. Ma nel momento in cui lo fa una ragazza è completamente diverso".

Intanto si discute ancora sulla possibile stagione 3 di Euphoria. Non ci sono per il momento conferme ufficiali in merita alla sua realizzazione, il cast sembra comunque essere pronto. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.