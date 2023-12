Euphoria, Sydney Sweeney: 'Non ho fatto che piangere dopo la morte di Angus Cloud'

Angus Cloud è morto all'inizio dello scorso agosto lasciando un vuoto incolmabile negli autori e negli interpreti di Euphoria, la serie HBO in cui interpretava lo scostante personaggio di Fezco. Nel corso di una recente intervista, mentre era impegnata nella promozione di Tutti tranne te, Sydney Sweeney ha rivelato la sua reazione alla notizia.

Sweeney ha parlato della perdita ma anche della sua carriera in generale, che l'ha vista salire alla ribalta dopo la candidatura agli Emmy per The White Lotus e Euphoria.

"Io e le mie co-star eravamo costantemente al telefono a piangere, perché è stato un vero shock", ha raccontato l'attrice a proposito del momento in cui ha ricevuto la notizia. "Non credo che mi sembrerà veramente reale o che mi colpirà fino a quando non avremo girato, e non vedrò più Angus sul set".

Sweeney ha proseguito: "Almeno quando stiamo girando, tutti i nostri occhi sono puntati l'uno sull'altro e siamo presenti l'uno per l'altro, in un modo diverso da quello che possiamo fare quando siamo tutti in posti molto diversi nel mondo. È davvero interessante quando qualcuno muore nel nostro settore, perché rimane vivo in così tante forme".

Cloud interpretava lo spacciatore Fezco nella serie di successo della HBO, le cui riprese della terza stagione dovrebbero iniziare l'anno prossimo per un debutto previsto nel 2025. Le riprese di Euphoria 3 sono state posticipate dopo che lo sciopero degli attori ha impedito alle star di girare progetti che non avessero accordi provvisori.

Anche se la perdita di Cloud sarà un peso terribile da sostenere, Sweeney pensa che tornare sul set possa in qualche modo guarirla, nonostante le trame di certo non spensierate di Euphoria, perché - secondo lei - le fornirà il giusto sfogo emotivo.

"Cassie è sicuramente il personaggio più vicino a me - soprattutto nella prima stagione - che ho interpretato e significa molto per me", ha aggiunto Sweeney. "Ma è quasi come una terapia, in cui posso sfogarmi tanto... così quando torno a casa mi posso sentire più libera".

Su queste pagine potete visualizzare il trailer di Tutti tranne te, la nuova commedia romantica che vede la Sweeney protagonista insieme a Glen Powell. La pellicola sarà nelle sale italiane a partire dal 25 gennaio 2024.

Giusto due settimane dopo, il 14 febbraio 2024, l'attrice sarà nuovamente nelle sale con l'atteso Madame Web della Sony.