Euphoria, Sydney Sweeney piange al telefono con la madre dopo la nomination agli Emmy

Con l'annuncio delle nomination agli Emmy 2022, Sydney Sweeney ha finalmente ottenuto la sua prima candidatura di sempre alla kermesse, sia come miglior attrice non protagonista per una serie drammatica (per la seconda stagione di Euphoria) sia come parte dell'intero cast della serie con Zendaya e in onda sui canali digitali e streaming di HBO.

Sydney Sweeney ha quindi postato sui social un momento molto commovente che la ritrae dopo aver scoperto di essere stata nominata non solo per uno, ma per due Emmy quest'anno e per due diversi show della HBO: la già citata Euphoria e The White Lotus.

Sweeney, che non è mai stata nominata agli Emmy, ha festeggiato chiamando sua madre e asciugandosi le lacrime. Ha subito postato il video su Instagram, ringraziando l'Academy of Television per le candidature ricevute.

"È un onore sapere che sia Olivia che Cassie sono entrate in contatto con così tante persone. Sono così orgogliosa di entrambi gli show e sono grata a tutti coloro che ne hanno fatto parte. Ma soprattutto mamma, ti voglio bene, ce l'abbiamo fatta tra alti e bassi!!! 🥺♥️🥰 grazie grazie grazie!!!".

Come detto, Sweeney oltre che per Euphoria è stata nominata anche per un altro show della HBO, la serie limitata The White Lotus. Potrebbe sembrare sorprendente che un'attrice riceva una doppia nomination, ma in realtà quest'anno è successo più volte. Ad esempio, Julia Garner è stata nominata per due show di Netflix, Ozark e Inventing Anna. Tra gli altri attori che hanno ricevuto una doppia candidatura agli Emmy quest'anno figurano Bill Hader, Harriet Walter e Rhea Seehorn.

Tempo fa, Sweeney aveva svelato la reazione della sua famiglia alle scene di nudo in Euphoria, che hanno contraddistinto il suo personaggio. Cassie è stato uno dei volti drammatici principali della seconda stagione dello show HBO.