Euphoria, Sydney Sweeney ha rubato dal set: 'Ho preso così tanti vestiti!'

L'occasione, si sa, fa l'uomo ladro: la cosa riguarda davvero tutti, anche quegli attori che di certo non hanno problemi a metter mano al portafogli per trovare qualcosa da indossare! Per informazioni chiedere a Sydney Sweeney, che grazie agli abiti di scena di Euphoria si è praticamente rifatta il guardaroba.

Intervenuta sui social nelle scorse ore per esprimere il suo dolore per la morte di Angus Cloud, Sweeney ha infatti qualche tempo fa ammesso di aver sempre avuto l'abitudine di trafugare dei vestiti dai set sui quali è impegnata: un rito che non ha ovviamente risparmiato quello dello show HBO con Zendaya.

"Oh mio Dio, sì, ho rubato così tanti jeans dal set. Perché quando sei sul set loro prendono le misure dei vestiti in modo che ti calzino alla perfezione, quindi quei jeans mi stavano come nessun altro paio di jeans al mondo. Chi altri avrebbe mai potuto indossarli? In qualche modo hanno trovato loro la strada per la mia borsa" sono state le parole della star di Madame Web.

Cos'avreste fatto voi, d'altronde, davanti a un paio di jeans che sembrano vestire come nessun altro capo d'abbigliamento che abbiate mai indossato? Vogliamo davvero puntare il dito contro la povera Sydney? Sempre Sweeney, intanto, qualche tempo fa ha parlato della reazione di suo padre davanti alle scene di nudo in Euphoria.