Euphoria, Sydney Sweeney sulle scene di nudo: 'Disgustata da esperienze precedenti'

Quella delle scene di nudo al cinema o in TV è una questione che rischia sempre di diventare spinosa: negli ultimi anni la consapevolezza al riguardo è aumentata esponenzialmente, anche grazie ai racconti di più di un'attrice circa esperienze di disagio vissute sul set. È il caso, ad esempio, della star di Euphoria Sydney Sweeney.

Già nei mesi scorsi l'attrice di Cassie aveva espresso il suo disappunto per il fatto di esser ricordata da critica e pubblico unicamente per le sue scene di nudo: in queste ore la nostra è tornata ad esprimersi sull'argomento, elogiando Sam Levinson per l'atmosfera creata sul set di Euphoria e ricordando invece le brutte esperienze vissute su altri set.

"C'erano scene in cui Cassie avrebbe dovuto essere senza maglietta, ma dissi a Sam: 'Non penso che in questo caso sia davvero necessario'. E lui: 'No, ok, non ne abbiamo bisogno'. Non ho mai avuto la sensazione che Sam volesse spingere per farmi avere una scena di nudo in uno show HBO. Quando non volevo farlo, non me l'ha fatto fare" sono state le parole di Sweeney.

L'attrice ha poi proseguito: "Ho avuto esperienze dopo le quali volevo solo tornare a casa e ripulirmi completamente, perché mi sentivo disgustata. Non mi sentivo a mio agio con le co-star o con la crew, non mi sembrava fosse una cosa che il mio personaggio avrebbe fatto". Un ulteriore plauso, dunque, per una serie che continua a portare a casa grandi risultati: attualmente, infatti, Euphoria è il secondo show HBO più visto addirittura dal 2004!