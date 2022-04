Euphoria: Sydney Sweeney svela la reazione dei nonni alle sue scene di nudo

Nel corso dell'ultima puntata dell'Ellen DeGeneres Show, Sydney Sweeney ha parlato a lungo della sua interpretazione di Cassie particolarmente lodata nella seconda stagione di Euphoria, che ha totalizzato un gran numero di ascolti su HBO e HBO Max. L'attrice ha anche svelato di aver invitato i suoi nonni all'anteprima, riportando la loro reazione.

Come sappiamo, il personaggio di Cassie nel corso della seconda stagione di Euphoria ha diverse scene di nudo (alcune delle quali hanno anche portato ad alcune polemiche su Euphoria in generale e sulle norme di comportamento sul set della serie), quindi la domanda è venuta spontanea alla conduttrice: "Come hanno reagito i tuoi nonni alle scene di nudo?". A quanto pare ecco cosa ha risposto Sweeney: "Hanno detto che le tette più belle di Hollywood", aggiungendo che la nonna le ha perfino alzato il pollice in su in segno di approvazione.

L'attrice ha anche aggiunto: "Ho insistito affinché venissero. Puntualizzavo l’ovvio, dicendo che era una première di Hollywood, dovevano venire!". Poi, ancora sulle scene di nudo, Sweeney ha ammesso di non averci pensato sul momento: "Eravamo tutti seduti uno accanto all’altro davanti a uno schermo gigante, davvero gigantesco. Io ero sul pavimento e in quel momento non ci stavo pensando, ero troppo emozionata".

In precedenza, Sweeney aveva raccontato di essersi imposta con il regista Sam Levinson affinché Cassie non avesse più scene di nudo dello stretto necessario alla storia: "Ci sono stati momenti in cui Cassie doveva essere a petto nudo e io ho fatto notare a Sam che non era necessario. Mi ha ascoltato e ha eliminato la scena. Non mi sono mai sentita costretta da parte sua a girare una scena di nudo. Quando non volevo farlo, non l’abbiamo fatto".

HBO ha già rinnovato Euphoria per una terza stagione che potrebbe arrivare per la fine del 2023 o nel 2024, in quanto Zendaya sarà prima impegnata nelle riprese di Dune Parte Due.