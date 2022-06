Euphoria, il teen drama con Zendaya trionfa agli MTV Movie & TV Awards 2022

Euphoria è tra gli show HBO più visti e dunque non è una grande sorpresa che il teen drama con Zendaya abbia trionfato agli MTV Movie & TV Awards 2022, battendo la concorrenza di serie tv come Inventing Anna, Squid Game, Ted Lasso, Yellowstone e Loki.

Insomma, Euphoria è riuscita addirittura a superare la serie tv coreana che è stata uno dei maggiori successi dello scorso anno e ha anche a fare meglio di Loki, uno degli show del Marvel Cinematic Universe più apprezzati tra quelli rilasciati fino ad ora su Disney+.

Euphoria ha anche portato a casa altri premi durante la cerimonia di Los Angeles, tra cui la migliore interpretazione in uno spettacolo per la star della serie Zendaya e il miglior scontro tra Cassie (Sydney Sweeney) e Maddy (Alexa Demi).

Ricordiamo che Euphoria segue un gruppo di studenti delle scuole superiori immersi in complessi dissidi interirori, tra amore e amicizie in un mondo di droghe, sesso, traumi e social media. La serie è prodotta da Drake, insieme al manager Future the Prince. Il cast dell'ensemble comprende: Zendaya, Maude Apatow (Girls), Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith e Sydney Sweeney.

Se volete saperne di più, date uno sguardo alla recensione di Euphoria 2 e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.