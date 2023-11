Euphoria, la terza stagione è ufficiale e arriverà nel 2025!

È passato ormai più di un anno dall'ultima volta in cui abbiamo potuto interessarci attivamente alle vicissitudini di Rue e soci: la seconda stagione di Euphoria si è conclusa durante la primavera del 2022 e, nonostante le tante voci susseguitesi nel corso degli ultimi mesi, solo ora ci è stata concessa la conferma nella quale speravamo.

L'annuncio del ritorno di Euphoria per una terza stagione è infatti stato diffuso da HBO soltanto durante la giornata di oggi, scatenando l'ovvio entusiasmo dei fan che da tempo attendevano notizie rassicuranti sul futuro della serie con Zendaya incentrata sulle vicende di uno dei gruppi di adolescenti più problematici della storia del piccolo schermo.

I nuovi episodi dello show ideato da Sam Levinson dovrebbero dunque andare in onda nel 2025, unica indicazione fornitaci al momento sulla possibile finestra d'uscita: si tratterà ovviamente di una stagione decisamente particolare, che oltre a portare avanti delle storyline giunte ormai a un punto decisamente delicato dovrà chiaramente fare i conti con la tragica morte di Angus Cloud avvenuta solo pochi mesi fa.

Vedremo, a questo punto, in che modo la produzione riuscirà a far fronte alle sfide volute o, purtroppo, impreviste poste da questa terza stagione: certo è, comunque, che il ritorno di una delle serie più popolari dell'ultimo decennio non potrà non essere accolto con gioia dai tanti fan da tempo in attesa.