Euphoria: Tom Holland è già apparso in segreto nell'ultimo episodio della Stagione 2?

Ormai è nota da tempo la relazione sentimentale e non solo professionale che lega Zendaya e Tom Holland, con quest'ultimo che recentemente aveva espresso il desiderio di apparire prima o poi nella serie Euphoria, la cui seconda stagione si concluderà con il prossimo episodio. Holland però ha suggerito che potrebbe essere già apparso nello show.

Nell'intervista, infatti, Holland alludeva al fatto che potrebbe già essere apparso in un episodio dell'ultima stagione di Euphoria e che nessuno lo avesse notato. Alla luce di queste dichiarazioni, è partita la "caccia a Tom Holland" tra i fan dell'attore e della serie HBO che si concluderà la prossima domenica con l'ottavo episodio rimandando poi tutto alla terza annunciata stagione di Euphoria, già confermata.

Ebbene, dopo qualche ora, un utente di Twitter potrebbe aver scovato Holland. L'attore sarebbe stato riconosciuto tra il pubblico partecipante alla rappresentazione allestita dal personaggio di Lexi (Maud Apatow); potete visualizzare gli screen in calce alla news. Ricordiamo che si tratta solamente di supposizione e data la natura sfocata dell'immagine non è detto che quello inquadrato sia proprio Tom Holland, anche se la somiglianza è consistente.

Quello che è certo è che Holland si è recato spesso in visita sul set di Euphoria, per sostenere la propria compagna. Lo dimostrano alcuni scatti pubblicati su Instagram e che trovate in calce alla news.

Nonostante le polemiche su Euphoria, pochi giorni fa HBO ha annunciato che ci sarà una stagione 3 di Euphoria, che vedrà nuovamente Zendaya nei panni di Rue Bennett. Nel frattempo, non ci resta che scoprire come si concludera la seconda stagione, con l'episodio finale che sarà trasmesso il 27 febbraio negli USA e arriverà il 7 marzo in Italia su Sky Atlantic.